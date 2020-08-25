بالفيديو بعد إصابة وزير الاتصالات بكورونا لا تأجيل لقمة قادة مصر والعراق

وتعد هذه القمة هي الثالثة من نوعها منذ شهر آذار الفين وتسعة عشر، فيما من المتوقع أن تشهد استكمالا لبحث ملفات التعاون المشترك والتجارة والاقتصاد والطاقة والنقل والشأن الإقليمي.. وستُركّز القمة على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الأردن ومصر والعراق، إضافة إلى بحث القضايا الإقليمية.
ويأتي انعقاد القمة الثلاثية للملك الأردني عبدالله الثاني، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، في ظل صعوبات اقتصادية تواجهها هذه الدول إثر تداعيات فيروس كورونا، وفي أعقاب إعلان الاتفاق الإسرائيلي الإماراتي، وسط ترجيحات بأن الشأن الاقتصادي سيكون ضمن أولوية هذه المباحثات، وتشير توقعات المراقبين بشأن القمة، إلى أنها تهدف إلى بناء تكتل اقتصادي في المنطقة، وليس سعيا إلى بناء محور إقليمي سياسي جغرافي.
وكانت الحكومة الأردنية، قد أصدرت في وقت سابق توضيحا أكد فيه وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، إصابة وزير الاتصالات العراقي أركان الشيباني بفيروس كورونا، قائلا إن نتائج الوزير العراقي بفيروس كورونا التي أجريت له في المملكة" إيجابية"، مما تطلب تنفيذ الإجراءات الطبية المعمول بها حماية لصحة ضيف الأردن، خلال تواجده في المملكة ضمن زيارة عمل رسمية.
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