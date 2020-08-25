هيونداي موتور تتربع على صدارة قائمة مستوى الرضا عن التقنية المتطورة بالولايات المتحدة

تربعت شركة هيونداي موتور، أكبر شركة لصناعة السيارات في كوريا الجنوبية، على صدارة مستوى الرضا عن التقنية المتطورة في السيارة في دراسة "جي دي باور" الأمريكية.

وفقا لدراسة جي دي باور، فإن شركة هيونداي موتور احتلت المرتبة الأولى من بين مختلف العلامات في مؤشر خبرة التقنية(Tech Experience Index) 2020، برصيد 556 نقطة من أصل ألف نقطة، وتليها شركة سوبارو اليابانية(541 نقطة) وشركة كيا موتورز الكورية الجنوبية(538 نقطة).

وفيما يتعلق بفئة العلامات الفاخرة، جاءت شركة فولفو السويدية في المركز الأول برصيد 617 نقطة، تليها بي إم دبليو الألمانية(583 نقطة) وكاديلاك الأمريكية(577 نقطة) ومرسدس بنز(567 نقطة) وجينيسيس الكورية الجنوبية(559 نقطة).

واحتلت هيونداي موتور المرتبة السادسة متفوقة على الشركات اليابانية تويوتا، وهوندا، ولكزس.

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وتشمل الدراسة 82,527 صاحب سيارة موديل 2020، استخدموا سيارة جديدة خلال ال90 يوما من امتلاك السيارة في الولايات المتحدة.

وتركزت الدراسة بشكل خاص على أكثر التقنيات تقدما عند طرحها لأول مرة في السوق.

واحتوت الدراسة على 34 تقنية مقسمة مثل الراحة وتكنولوجيا التشغيل الآلي الحديثة "الأتمتة" (automation technology) والطاقة والاستدامة والمعلومات الترفيهية والاتصال وغيرها.