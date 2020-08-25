المنافذ تصدر توضيحا بشأن مقطع فيديو عرض على احدى القنوات الفضائية بمنفذ زرباطية

اصدرت هيئة المنافذ الحدودية، الثلاثاء، توضيحا بشأن مقطع فيديو عرض على احدى القنوات الفضائية بمنفذ زرباطية.

وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "إحدى القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي عرضت مقطع فيديو مضمونه لقاءات مع بعض سائقي الشاحنات في منفذ زرباطية الحدودي يشكون من خلاله عدم التزام المنفذ الحدودي بسياقات إدخال الشاحنات حسب الأسبقية وان هنالك مبالغ تدفع لدخولها خارج الضوابط" .

واضافت ان "ما تم عرضه في مقطع الفيديو لا أساس له من المصداقية وان ما تحدثوا به عن دخول شاحنات من بوابة أخرى جاءت لأسباب احترازية ووقائية ليتم تحميلها بمادة (الكلور) وهي من المواد شديدة الخطورة وان ارتفاع درجات الحرارة سيكون أثرها الكارثي على تلك المادة ولمنع تكرار ما حدث قبل أيام من احتراق بعض الشاحنات جراء ذلك".

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وتابعت ان "البوابة الجانبية فتحت نزولاً عند رغبتهم لتفادي الازدحام وما ينجم من مخاطر تلك المواد"، موضحة ان "طلبهم بغلق الباب الجانبي سيعرضنا للمخاطر المحدقة والازدحام سيعود من جديد مما يخلق خطورة واضحة لا يحمد عقباها".

واكدت الهيئة ان "عملنا يستند على الإجراءات الوقائية الصحيحة للتعامل مع طبيعة المواد المحملة لضمان سلامة المواطنين من التعرض لمخاطرها وإعطاء كل ذي حق حقه وفق الضوابط والتعليمات".