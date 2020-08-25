الرافدين: بدأنا إجراءات قانونية بحق المتخلفين عن تسديد القروض

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه وجه فروعه بـ"متابعة واسترداد الاقساط الشهرية من القروض التي تم منحها للمواطنين ومن بينها قروض بسماية".

وأضاف أن "هناك العديد من المتلكئين لم يقوموا بتسديد المستحقات الشهرية المطلوبة من القروض التي تسلموها في وقت سابق واستحصال أموال المصرف".