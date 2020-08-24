شرطة بغداد تنقذ اطفال من تعنيف والدهم

اعلنت قيادة شرطة بغداد، الاثنين، عن انقاذ اطفال من تعنيف والدهم.

وقال مدير علاقات واعلام القيادة المقدم عزيز ناصر في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "بناءا على توجيهات وكيل الوزارة لشؤون الشرطة وباشراف شخصي لقائد شرطة بغداد وبعد ورود اتصال هاتفي من احد المواطنين حول وجود ثلاثة اطفال محتجزين داخل منزل والدهم وزوجته الثانية داخل احد الغرف منذ ايام تم الكتابة للقاضي لأخذ الموافقة للتحري والتأكد من الحالة".

واضاف انه "بالفعل تم استحصال موافقة القضاء والتوجه برفقة مفارز شرطة الدورة والقوة الماسكة للارض والدخول الى الدار وفتح الباب والتوجه بهم الى قسم حماية الاسرة والطفل من العنف في الكرخ والتابع للقيادة والتواصل مع ام الاطفال وخالهم واخذ موافقة القضاء بتسليمهم الى الام واجراء اللازم بحق والدهم وفق القانون".

يذكر ان قيادة الشرطة فعلت نشاطات اقسام الاسرة والطفل والتابعة للقيادة بالتنسيق مع وكالة الوزارة لشؤون الشرطة لانهاء حالات العنف الاسري وخصوصا ضد الاطفال.