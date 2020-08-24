بالفيديو: دعوات بضرورة عقد جلسة طارئة لمجلس النواب واستضافة الكاظمي

مايزال الحديث يدور حول زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى واشنطن ومخرجاتها التي وصفت بأنها ستغير ملامح العملية السياسية.. فأبرز نتائج هذه الزيارة ابقاء القوات الامريكية على الاراضي العراقية ومضاعفة اعدادها، حتى بعد تصويت مجلس النواب بجلساته السابقة على اخراج تلك القوات ليكون هنالك تضارب بين قرارات السلطتين التشريعية والتنفيذية بحسب محللين.وضع النقاط على الحروف تتلخص بعقد جلسة طارئة لمجلس النواب واستضافة الكاظمي واعطاء رؤية مفصلة للقرارت التي اتفقت عليها واشنطن مع بغداد، قرارات قد تغضب بعض الكتل السياسية خاصة تلك التي صوتت مسبقا بالاجماع على اخراج القوات الاجنبية

واثارت مجموعة من التصريحات مؤخرا بخصوص التواجد الاجنبي في البلاد حفيظة العديد من الشخصيات السياسية والمدنية، والتي تفضي لاحتمالية استمرار تواجد القوات الاجنبية لسنوات قد تصل لعشرين عاما.

