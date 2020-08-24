اتحاد الدراجات يعوّل على إقرار النظام الأساسي المعدّل للأولمبية

رياضة 2020-08-24 | 15:18 218 مشاهدة أعرب أمين سر الاتحاد العراقي المركزي للدراجات أحمد صبري عن أمله في ان الاجتماع الاستثنائي للجمعية العمومية للجنة الاولمبية الوطنية العراقية المقررة إقامته يوم الأربعاء المقبل سيكون الثمرة الأولى للسير بخطوات جادة للخروج بنظام مميز يخدم واقع رياضة الانجاز العالي.



وأشار أمين سر إتحاد اللعبة ان "الوقت حان للعمل بروحية الفريق الواحد لان الجميع يطمح لخدمة الرياضة الاولمبية، واصفاً ذلك "بانها صورة تبعث الأمل والاطمئنان". وقال صبري في تصريح خصّ به المكتب الاعلامي للجنة الأولمبية "ان جميع الأمور أصبحت مهيأة لإقرار نظام أساسي رصين وناجع يتفق عليه جميع أعضاء الجمعية العمومية بما يخدم واقع الرياضة العراقية"، مضيفاً " كما يجب ان تكون مصلحة الرياضة والرياضيين هي العنوان الابرز في المرحلة المقبلة سيما وان الجميع علم ان المرحلة السابقة اتسمت بالتقاطعات والتكتلات التي أثّرت سلباً على مجمل العمل الأولمبي".وأشار أمين سر إتحاد اللعبة ان "الوقت حان للعمل بروحية الفريق الواحد لان الجميع يطمح لخدمة الرياضة الاولمبية، واصفاً ذلك "بانها صورة تبعث الأمل والاطمئنان". ولفت صبري الى "ان القادم سيكون مغايراً بشكل جذري للمراحل السابقة بعد إقرار قانون اللجنة الأولمبية ذي الرقم ٢٩ لسنة ٢٠١٩ فضلاً عن نظام أساسي يتّسق مع القانون سيتم اعلانه في الاجتماع المرتقب". وختم أمين سر إتحاد الدراجات حديثه بالقول "ان قانون اللجنة الأولمبية ونظامها الأساسي المنبثق عنه كفيلان بانتخاب مكتب تنفيذي جديد للمرحلة المقبلة بغية النهوض بواقع رياضة الانجاز العالي".



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