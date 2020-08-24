الصحة تفتتح مركزاً تخصصياً لامراض وجراحة العيون في نينوى

اعلنت وزارة الصحة والبيئة، الاثنين، عن افتتاح مركز تخصصي لامراض وجراحة العيون في محافظة نينوى.
وقال الوكيل الاداري للوزارة هاني موسى بدر في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "بناء على مقتضيات المصلحة العامة تم أفتتاح مركز تخصصي لامراض وجراحة العيون في نينوى سعة (10) اسرة ويرتبط بمدير عام دائرة صحة المحافظة".
واضاف بدر، ان "المركز المذكور اعلاه يشمل العيادات الاستشارية الاتية ( استشارية الزرقاء – استشارية القرنية والعدسات اللاصقة – استشارية طب وحول الاطفال – استشارية الشبكية – استشارية الساد والحجر الامامية – استشارية تصحيح الاخطاء الانكسارية )".
واضاف بدر، ان "المركز المذكور اعلاه يشمل العيادات الاستشارية الاتية ( استشارية الزرقاء – استشارية القرنية والعدسات اللاصقة – استشارية طب وحول الاطفال – استشارية الشبكية – استشارية الساد والحجر الامامية – استشارية تصحيح الاخطاء الانكسارية )".
واوضح بدر , ان "هذه الاستحداثات والافتتاحات في المؤسسات الصحية تاتي ضمن خطة الوزارة لتوفير الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين الكرام".
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