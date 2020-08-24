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الصحة تعلن شفاء ٣٩٨٠ مصابا من كورونا اليوم الاثنين

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اعلنت وزارة الصحة، الاثنين، عن شفاء ٣٩٨٠ مصابا من اليوم.

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تم اليوم اجراء ٢٤٠٣٩ فحص مختبري لتشخيص المصابين بفايروس كورونا".

 

واضافت انه "تم شفاء ٣٩٨٠ اليوم الاثنين من المصابين بفيروس كورونا".

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