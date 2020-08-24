بالفيديو: القوات الأمنية العراقية تتسلم معسكر التاجي

تسلمت قوات الأمن العراقية قاعدة التاجي (الموقع الثامن) لقوات التحالف الدولي، وذلك بعد ان أصبحت جاهزة لمسك زمام الامور الامنية في البلاد بشهادة قوات التحالف المنسحبة.

ها هي القوات العراقية تستلم مواقع قوات التحالف في معسكر التاجي من قبل القوات الامريكية، حيث انسحب اكثر من مئة جندي أمريكي فيما تم الابقاء على الاليات و المعدات اللوجستية والعسكرية التي ستسلم للقوات العراقية لاحقا.



معسكر التاجي من القواعد العسكرية المهمة والاستراتيجية في شمال العاصمة التي لاتزال تحوي الكثير من القطعات العسكرية المدربة جيدا حيث اشادت قوات التحالف بامكانياتها العالية والتي ستتسلم زمام الامور لمقاتلة الارهاب دون دعم من قبلها.

وعلى مايبدو فان القوات العراقية ستستلم العديد من القواعد العسكرية لقوات التحالف في الايام و الاشهر المقبلة بحسب الجدول الزمني المتفق عليه مع الحكومة العراقية.

