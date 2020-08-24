بالفيديو: القوات الأمنية العراقية تتسلم معسكر التاجي

قيادة العمليات المشتركة تتسلم الموقع رقم ثمانية في معسكر التاجي من قوات التحالف الدولي وقالت القيادة أنه بعد اكتمال مهمة قوات التحالف الدولي تم تسليم الموقع الى القوات العراقية بحضور ممثل رئيس الوزراء الذي بدورة قام بتوقيع محضر الاستلام والتسليم.
ها هي القوات العراقية تستلم مواقع قوات التحالف في معسكر التاجي من قبل القوات الامريكية، حيث انسحب اكثر من مئة جندي أمريكي فيما تم الابقاء على الاليات و المعدات اللوجستية والعسكرية التي ستسلم للقوات العراقية لاحقا.
معسكر التاجي من القواعد العسكرية المهمة والاستراتيجية في شمال العاصمة التي لاتزال تحوي الكثير من القطعات العسكرية المدربة جيدا حيث اشادت قوات التحالف بامكانياتها العالية والتي ستتسلم زمام الامور لمقاتلة الارهاب دون دعم من قبلها.
وعلى مايبدو فان القوات العراقية ستستلم العديد من القواعد العسكرية لقوات التحالف في الايام و الاشهر المقبلة بحسب الجدول الزمني المتفق عليه مع الحكومة العراقية.
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