لماذا تكثر حالات التسمم في الصيف؟ وماذا عن المايونيز؟

وأضافت الملا أن من أكثر حالات التسمّم شيوعاً في هذه الحال، تلك التي تنتج من استهلاك المايونيز. وأفادت بأن هذا يرتبط ببعض الأخطاء التي يتم ارتكابها في هذا الصدد. ومنها مثلاً عدم حفظ عبوة هذه الصلصة في الثلاجة. فبحسب الملا، يحتاج تخزين المايونيز بطريقة صحية إلى درجة حرارة منخفضة حيث لا تكفي درجة حرارة الغرفة لحمايته من الفساد. ولفتت إلى أن المايونيز يحتوي على البيض الذي يمكن أن يتعرض لتأثير البكتيريا الضارة بسرعة. وأضافت أن من أسباب التسمّم الغذائي أيضاً، تناول اللحوم النيئة.



وتابعت الملا أن أعراض التسمّم تبدأ بالظهور بعد مرور ما لا يزيد على 6 ساعات من تناول الطعام، وأنها تشمل الغثيان والتقيؤ والإسهال وألم البطن. ومن الممكن أن تستمر هذه الحالة لساعات عدة أو لبضعة أيام. ونبّهت الطبيبة إلى خطر المعاناة في هذه الحالة من الجفاف، وإلى ضرورة شرب الماء وتناول الأطعمة التي تحتوي عليه مثل الحساء الصحي والخضار والفواكه.

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