أكد وزير الداخلية عثمان الغانمي، الاثنين، أنه يتابع بشكل متواصل آخر المستجدات والأوضاع الأمنية والعمليات الاستباقية لملاحقة المطلوبين للقضاء في البصرة.

وقال الغانمي، "نتابع بشكل متواصل مع القيادات الأمنية في محافظة البصرة اخر المستجدات والأوضاع الأمنية والعمليات الاستباقية لملاحقة المطلوبين للقضاء وكل من تلطخت يده بالدم العراقي". وأضاف الغانمي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "الأمن مسؤولية الجميع، وأمن البصرة يتحقق بتظافر جهود أهلها والقوات الأمنية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الداخلية يصدر بياناً يخص الأوضاع الأمنية في البصرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.