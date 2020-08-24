نجدة بغداد: اعتقال 446 شخصاً بينهم مخمورون ومتسولون

وأضافت، أنه "تم نشر الدوريات في أوقات متأخرة من الليل، ونصب سيطرات مفاجئة ثابتة ومتحركة في مناطق مختلفه بهدف تفعيل الأمن الوقائي بالشكل المطلوب، وتم توعية وتثقيف المواطنين بالابتعاد عن التجمعات قدر الإمكان، وارتداء الكفوف والكمامات حفاظاً على صحة وسلامة الجميع".
وتابع البيان، أن "حصيلة الممارسات الأمنية كانت:
القبض على (١٢) سياره مطلوبة (ضبط مركبة وحجز تنفيذي ).
القبض على (١٩٣) متسولاً
القبض على (١١٥) مخموراً يعترضون سبيل المارة
القبض على (١٣٣)شخصاً مخالفين لتعليمات حظر التجوال .
القبض على شخصين يحملان أسلحة غير مرخصة ضمن مناطق الزعفرانية وشارع القناة.
القبض على سراق عدد (٢) وبحوزتهم (٣) مسدسات اثناء سرقتهم بالاكراه لمواطن مبلغ مليون دينار عراقي ضمن منطقة الشرطة الخامسة.
القبض على شخص مطلوب جنائيآ وفق المادة(٤٤٢) ضمن منطقة النهروان.
ضبط دراجات نارية مخالفة للتعليمات القانونية عدد(٤٣٨).
ضبط سيارات مخالفة للتعليمات القانونية عدد(٢٤٧).
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