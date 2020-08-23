2020-08-23 | 20:32
15 مشاهدة
أشاد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، بالأنجازات التي حققها اتحاد المواي تاي على الصعيدين العربي والدولي في الفترة الماضية، مؤكداً بالوقت ذاته على دعم الألعاب الفردية بأعتبارها صاحبة أنجازات كبيرة للرياضة العراقية.
وذكر بيان لاتحاد المواي تاي ان "درجال استمع الى عدد من لاعبي المنتخب الوطني وهم يواصلون تدريباتهم اليومية للمشاركة في بطولة العالم "الأفتراضية" وألتزامهم بأجراءات السلامة وتطبيق معايير خلية الأزمة للوقاية حيث وعد معاليه بتذليل كافة الصعاب امامهم لمواصلة سلسلة النجاحات التي حققها الأبطال".
وبدوره ثمن رئيس الاتحاد العراقي المركزي للمواي تاي عضو اتحاد غرب آسيا مصطفى جبار علك زيارة الوزير الى مقره أتحاده واصفا اياها بأنها أروع مفاجئة".
وقال علك ان "حضور معالي الوزير للوحدة التدريبية للمنتخب الوطني اعطتهم "دافعا كبيرا" لتحقيق الإنجازات، مشيرا الى ان درجال شاهد عدد كبير من "مقاطع نزالات لاعبينا الأبطال" وابدى أعجابه وتأثره برياضة المواي تاي كثيرا".
وختم علك حديثه بالقول: "بأسم اتحاد المواي تاي وبأسم العاب الفنون القتالية جميعا نقدم شكرنا وتقديرنا العاليين للسيد الوزير على زيارته تلك ومتابعته ميدانيا لواقع الاتحادات الرياضية ، وهذا لم يحصل حقيقية بالسابق وان دل على شيء يدل على الأهتمام الكبير لوزير الشباب والرياضة لجميع الألعاب وليس كرة القدم فقط".
كانت هذه تفاصيل خبر درجال يجري زيارة مفاجئة لاتحاد المواي تاي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.