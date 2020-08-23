درجال يجري زيارة مفاجئة لاتحاد المواي تاي

جاء ذلك خلال زيارة مفاجئة لمقر الاتحاد العراقي المركزي للمواي تاي مساء اليوم الأحد المصادف الثالث والعشرون من اب الجاري، وسط العاصمة بغداد، وشاهد معالي الوزير الأنجازات التي حققها أبطال المواي تاي خلال السنوات الماضية في بطولات العالم وآسيا وكذلك الدورات الأسيوية والعربية من خلال عرض فيديوي اوضح مراحل ترميم وتجهيز المركز التدريبي المكون من ثلاثة طوابق و فيديو اخر استعرض انجازات ونتائج ابطال اللعبة عربيا واسيويا ودوليا ، حيث ابدى اعجابه الكبير بتلك الأنجازات وكذلك بالعمل الأداري والفني للاتحاد، واصفا اياه "بالاتحاد المميز".وذكر بيان لاتحاد المواي تاي ان "درجال استمع الى عدد من لاعبي المنتخب الوطني وهم يواصلون تدريباتهم اليومية للمشاركة في بطولة العالم "الأفتراضية" وألتزامهم بأجراءات السلامة وتطبيق معايير خلية الأزمة للوقاية حيث وعد معاليه بتذليل كافة الصعاب امامهم لمواصلة سلسلة النجاحات التي حققها الأبطال".

وبدوره ثمن رئيس الاتحاد العراقي المركزي للمواي تاي عضو اتحاد غرب آسيا مصطفى جبار علك زيارة الوزير الى مقره أتحاده واصفا اياها بأنها أروع مفاجئة".



وقال علك ان "حضور معالي الوزير للوحدة التدريبية للمنتخب الوطني اعطتهم "دافعا كبيرا" لتحقيق الإنجازات، مشيرا الى ان درجال شاهد عدد كبير من "مقاطع نزالات لاعبينا الأبطال" وابدى أعجابه وتأثره برياضة المواي تاي كثيرا".

وختم علك حديثه بالقول: "بأسم اتحاد المواي تاي وبأسم العاب الفنون القتالية جميعا نقدم شكرنا وتقديرنا العاليين للسيد الوزير على زيارته تلك ومتابعته ميدانيا لواقع الاتحادات الرياضية ، وهذا لم يحصل حقيقية بالسابق وان دل على شيء يدل على الأهتمام الكبير لوزير الشباب والرياضة لجميع الألعاب وليس كرة القدم فقط".