الاعلام الامني: انفجار عبوة على عجلة لشركة متعاقدة مع التحالف الدولي قرب التاجي

اعلنت خلية الإعلام الأمني، الاحد، انفجار عبوة ناسفة على احدى عجلات شركة متعاقدة مع التحالف الدولي قرب التاجي.

وذكرت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "عبوة ناسفة انفجرت على أحدى عجلات رتل تابع للشركات المتعاقدة مع قوات التحالف قرب مركز شرطة التاجي ضمن قاطع مسؤولية الفرقة الثانية بالشرطة الاتحادية".



واضافت ان "الانفجار ادى الى أضرار في إحدى عجلات الشركة".

وكان مصدر امني افاد، اليوم الاحد، بانفجار عبوة ناسفة لدى مرور رتل تابع للتحالف الدولي شمالي بغداد.