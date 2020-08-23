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اصابة اربعة مدنيين بانفجار عبوة في كركوك

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وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "٤ مدنيين اصيبوا كمعلومات أولية بانفجار عبوة ناسفة في منطقة القادسية بتقاطع ابي خطاب في محافظة كركوك".

وكان مصدر امني افاد في وقت سابق من اليوم الاحد، بأن عبوة ناسفة انفجرت اليوم مستهدفة احد المواكب الحسينية في كركوك ما داى الى اصابة أربعة اشخاص.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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