اصابة اربعة مدنيين بانفجار عبوة في كركوك

وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "٤ مدنيين اصيبوا كمعلومات أولية بانفجار عبوة ناسفة في منطقة القادسية بتقاطع ابي خطاب في محافظة كركوك".

وكان مصدر امني افاد في وقت سابق من اليوم الاحد، بأن عبوة ناسفة انفجرت اليوم مستهدفة احد المواكب الحسينية في كركوك ما داى الى اصابة أربعة اشخاص.