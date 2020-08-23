شرطة بغداد تعلن الشروع بحملة كبيرة لتنفيذ جميع اوامر القبض ضمن الرصافة

اعلنت قيادة شرطة بغداد، الاحد، عن الشروع بحملة كبيرة لتنفيذ جميع اوامر القبض ضمن الرصافة.
وقال مدير علاقات واعلام قيادة شرطة بغداد المقدم عزيز ناصر في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "بناءً على توجيهات وكيل الوزارة لشؤون الشرطة واشراف ميداني لقائد شرطة بغداد شرعت مديرية شرطة بغداد الرصافة بحملة كبيرة لتنفيذ جميع اوامر القبض الصادرة من القضاء وفق نظام الكتروني يتضمن عدم اغفال اي مذكرة قبض صادرة من القضاء".
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