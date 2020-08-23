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شرطة بغداد تعلن الشروع بحملة كبيرة لتنفيذ جميع اوامر القبض ضمن الرصافة

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اعلنت قيادة شرطة بغداد، الاحد، عن الشروع بحملة كبيرة لتنفيذ جميع اوامر القبض ضمن الرصافة.

وقال مدير علاقات واعلام قيادة شرطة بغداد المقدم عزيز ناصر في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "بناءً على توجيهات وكيل الوزارة لشؤون الشرطة واشراف ميداني لقائد شرطة بغداد شرعت مديرية شرطة بغداد الرصافة بحملة كبيرة لتنفيذ جميع اوامر القبض الصادرة من القضاء وفق نظام الكتروني يتضمن عدم اغفال اي مذكرة قبض صادرة من القضاء".

 

وأضاف أن "قائد الشرطة كلف بمتابعة آلية تنفيذ هذه الاوامر وبالساعات خلال اليوم من قبل مدير شرطة بغداد الرصافة شخصيا مع رفع موقف يومي للقيادة بما تم انجازه من اوامر وعدم التهاون في تنفيذ اي امر واتباع قاعدة بيانات الكترونية لهذا الغرض".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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