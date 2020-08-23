انفجار عبوة ناسفة جنوبي كركوك

أفاد مصدر امني، الاحد، بانفجار عبوة ناسفة جنوبي كركوك. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "عبوة ناسفة انفجرت في منطقة القادسية الثانية جنوبي مدينة كركوك". واوضح المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أنه "لغاية الان لم ترد معلومات بوجود اصابات او لا".

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