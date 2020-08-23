1041 إصابة و6 وفيات جديدة بفيروس كورونا في بريطانيا

أعلنت بريطانيا، اليوم الأحد، عن تسجيلها 1041 إصابة و6 وفيات جديدة بفيروس كورونا في البلاد. وأفادت وزارة الصحة البريطانية بارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة خلال اليوم الماضي بواقع 1041 حالة لتصل إلى 325642. ويأتي ذلك بعد أن بلغ مؤشر الإصابات اليومية بالفيروس في بريطانيا في 20 أغسطس 1182 حالة، وفي 21 أغسطس 1033، وفي 22 أغسطس 1288.



كما ذكرت وزارة الصحة البريطانية أنها سجلت 6 وفاة جديدة جراء عدوى

كما ذكرت وزارة الصحة البريطانية أنها سجلت 6 وفاة جديدة جراء عدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، لتصل الحصيلة العامة لضحايا الجائحة في البلاد إلى 41429.

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