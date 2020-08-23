احتجاجات تتحول إلى أعمال شغب في إحدى ولايات أميركا

تحولت احتجاجات في مدينة لافاييت بولاية لويزيانا الأمريكية إلى أعمال شغب، ليلة السبت إلى الأحد، بعد مقتل مواطن ذي أصول إفريقية على يد الشرطة.
ونشر شهود عيان شريط فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر ستة شرطيين على الأقل يطوقون شابا لدى محاولته دخول المتجر ثم يطلقون نحو 10 طلقات نارية عليه عن قرب.
وباشرت أجهزة الأمن تحقيقا فيما وصفه الاتحاد الأمريكي لحماية الحريات المدنية بأنه "حادث مروع لعنف الشرطة بحق شخص ذي بشرة سمراء تسبب في وفاته".
وكانت الاحتجاجات في مدينة لافاييت سلمية في بدايتها، لكنها تحولت إلى أعمال شغب مع حلول الليل، واضطرت الشرطة إلى استخدام قنابل دخانية لتفريق المشاركين فيها، كما جرى توقيف عدد من المحتجين.
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