التحالف الدولي: دورنا في العراق حالياً تقديم المعلومات الاستشارية

اعلنت قوات التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش"، الاحد، أن دورها حاليا في العراق تقديم المعلومات الاستشارية، مؤكدة انها سلمت الموقع رقم 8 في معسكر التاجي للقوات العراقية. وأكد المتحدث باسم قوات التحالف الدولي مايليز كاغينز، أن "القوات فى قاعدة التاجي عادت إلى ديارها، ويتم الآن العمل فى مواقع أقل بالعراق". Advertisements وتابع المتحدث، بأن "التحالف الدولي يقيم الوضع حاليا بشكل دوري لا سيما بعد أن أصبحت القوات العراقية أكثر تأهيلا"ً> وصباح اليوم، الاحد، اعلن المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي أن قوات التحالف سلمت الموقع رقم 8 الذي كانت تشغله في قاعدة التاجي.

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