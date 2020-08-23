بغداد / الرصافة 310
بغداد / الكرخ 326
مدينة الطب 80
النجف الأشرف 157
السليمانية 94
أربيل 215
دهوك 81
كربلاء 280
كركوك 91
ديالى 135
واسط 156
البصرة 339
ميسان 84
بابل 45
الديوانية 107
ذي قار 220
الأنبار 64
المثنى 92
نينوى 90
صلاح الدين 50".
وأوضح، أن "الاصابات الجديدة لهذا اليوم : 3291 حالة، وكما يلي:
بغداد الرصافة 527
بغداد الكرخ 185
مدينة الطب 54
النجف 207
السليمانية 140
أربيل 194
دهوك 189
كربلاء 221
كركوك 96
ديالى 148
واسط 146
البصرة 330
ميسان 132
بابل 48
الديوانية 125
ذي قار 199
الأنبار 97
المثنى 78
نينوى 128
صلاح الدين 47".
وتابعت، أن "الوفيات 75 حالة وكما يلي :
بغداد الرصافة 6
بغداد الكرخ 5
مدينة الطب 6
السليمانية 7
أربيل 10
كربلاء 3
كركوك 7
ديالى 2
واسط 6
البصرة 8
ميسان 2
بابل 4
الديوانية 1
ذي قار 1
المثنى 1
نينوى 6".
وأشارت الى أن "مجموع الشفاء : 146409 ( نسبة الشفاء 71.6 %)
مجموع الأصابات : 204341
الراقدين الكلي: 51504
الراقدين في العناية المركزة: 661
مجموع الوفيات: 6428".
كانت هذه تفاصيل خبر العراق يسجل 3291 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 3016 مصاباً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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