نائبة تنسحب من تحالف المدن المحررة والمشروع العربي

اعلنت النائبة ناهدة الدايني، الاحد، عن انسحابها من تحالف المدن المحررة والمشروع العربي.

وقال الدايني في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "اعلن انسحابي من تحالف المدن المحررة ومن المشروع العربي"، مبينة "انني سأبقى نائب مستقل في البرلمان دون الانضمام او حسابي على اي كتلة سياسية وسابقى ناىب امثل العراقيين واهلي في ديالى ونائب مستقل عن محافظة ديالى".

Advertisements

واضافت الدايني ان "اسباب الانسحاب هي ما يخص منهج المشروع واستحقاق ديالى وقسم اخر وحدة القرار داخل الكتلة"، مشيرة الى ان "المشروع العربي قد حصل على المركز الاول في انتخابات ٢٠١٨ وبعدد 3 نواب ولولا الوضع الامني كان قد حصل على اكثر من ذلك".

واكدت الدايني انها "واجهت هذه الدورة ضغوطًا كبيرة حرمتها من تحقيق أهداف ناخبيها بسبب الصراعات بين الزعامات السنية وقادة الكتل وانعكس هذا الصراع على النواب وتقديمهم الخدمات ومواقفهم داخل محافظاتهم"، متعهدة انها "ستبقى على العهد معهم وستقدم كل ما تستطيع من خلال الفترة المتبقية لمجلس النواب العراقي".