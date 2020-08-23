امانة بغداد: المباشرة باصلاح التخسف الـ 50

اعلنت امانة بغداد، الاحد، عن المباشرة باصلاح التخسف الـ 50 في منطقة الاعظمية بالعاصمة.
وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "ملاكاتها في دائرة بلدية الاعظمية باشرت باصلاح وتأهيل التخسف الـ 50 الحاصل في احد خطوط المجاري ضمن المحلة 314 الزقاق 4 قرب شارع سهام بطول اكثر من 90 متراً وباعماق مختلفة".
واضافت ان "خط المجاري هذا يخدم عدة محلات سكنية ضمن منطقة الاعظمية شمال العاصمة".
وكانت امانة بغداد قد اعلنت في وقت سابق عن انجاز صيانة 49 تخسفاً ضمن قاطع بلدية الاعظمية ضمن اجراءاتها لصيانة ومعالجة المشاكل الحاصلة في شبكة وخطوط المجاري واستعدادها المبكر لموسم الامطار وفصل الشتاء.
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