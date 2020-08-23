البيت الأبيض: ترامب سيعلن اليوم عن اختراق مهم في علاج كورونا

وقالت ماكناني إن "وزير الصحة والخدمات الإنسانية أليكس عازار ومفوض إدارة الغذاء والدواء الأميركية ستيفان هان، سيكونان بين الحاضرين".

وكان الرئيس الأميركي غرد امس السبت على حسابه على "تويتر" قائلا إن "الدولة العميقة، أو أي شخص آخر، في إدارة الغذاء والدواء الأميركية يجعل من الصعب جدًا على شركات الأدوية إيجاد أشخاص لإجراء اختبار اللقاحات والعلاجات عليهم.. من الواضح أنهم يأملون في تأخير العلاج إلى ما بعد 3 تشرين الثاني (موعد الانتخابات الرئاسية) يجب التركيز على السرعة، وإنقاذ الأرواح".

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وتم توجيه التغريدة إلى ستيفن هان، مفوض إدارة الغذاء والدواء الأميركية.

وكان هان قد أكد للأمريكيين مطلع هذا الشهر أن الوكالة "لن تقطع الطريق للموافقة على لقاح".