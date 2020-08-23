أعلنت المتحدثة باسم البيت الابيض كايلي ماكناني، الاحد، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيعقد اليوم مؤتمرا صحافيا عند الساعة السادسة مساء بشأن اختراق مهم في علاج فيروس كورونا".
وقالت ماكناني إن "وزير الصحة والخدمات الإنسانية أليكس عازار ومفوض إدارة الغذاء والدواء الأميركية ستيفان هان، سيكونان بين الحاضرين".
وكان الرئيس الأميركي غرد امس السبت على حسابه على "تويتر" قائلا إن "الدولة العميقة، أو أي شخص آخر، في إدارة الغذاء والدواء الأميركية يجعل من الصعب جدًا على شركات الأدوية إيجاد أشخاص لإجراء اختبار اللقاحات والعلاجات عليهم.. من الواضح أنهم يأملون في تأخير العلاج إلى ما بعد 3 تشرين الثاني (موعد الانتخابات الرئاسية) يجب التركيز على السرعة، وإنقاذ الأرواح".
وتم توجيه التغريدة إلى ستيفن هان، مفوض إدارة الغذاء والدواء الأميركية.
وكان هان قد أكد للأمريكيين مطلع هذا الشهر أن الوكالة "لن تقطع الطريق للموافقة على لقاح".
كانت هذه تفاصيل خبر البيت الأبيض: ترامب سيعلن اليوم عن اختراق مهم في علاج كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.