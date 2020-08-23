'حزب الله' يعلن إسقاط طائرة إسرائيلية جنوب لبنان

أعلن "حزب الله" اللبناني، مساء اليوم السبت، أن قواته أسقطت طائرة مسيرة إسرائيلية بالقرب من بلدة عيتا الشعب جنوب لبنان.
وقالت هيئة العلاقات الإعلامية لـ"حزب الله"، في بيان مقتضب، إن "المقاومة الإسلامية أسقطت عصر يوم السبت طائرة إسرائيلية مسيرة اخترقت الأجواء اللبنانية بالقرب من بلدة عيتا الشعب".
وأضاف البيان أن الطائرة المسيرة الإسرائيلية "باتت في عهدة مجاهدي المقاومة الإسلامية".
بدوره، أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر "تويتر"، سقوط طائرة مسيرة تابعة لإسرائيل في أراضي لبنان.
وأضاف البيان أن الطائرة المسيرة الإسرائيلية "باتت في عهدة مجاهدي المقاومة الإسلامية".
بدوره، أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر "تويتر"، سقوط طائرة مسيرة تابعة لإسرائيل في أراضي لبنان.
وقال: "في وقت سابق اليوم وخلال نشاط عملياتي لقوة عسكرية على الحدود مع لبنان سقطت طائرة مسيرة عسكرية داخل الأراضي اللبنانية. لا توجد خشية من تسرب للمعلومات".
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