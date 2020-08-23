رياضة 2020-08-22 | 23:07 91 مشاهدة اختتمت في محافظة النجف الاشرف، دورتين احداها تحكيمية والاخرى تدريبية برياضة الجودو والتي اقامها الاتحاد الفرعي في المحافظة. وحاضر في الدورة كل من الخبير الفني طارق حسن الربيعي والمدربين الدوليين موسى حسين وعلي عبد الكريم، بالاضافة الى الحكم الدولي كاظم جبار. واكد عضو الاتحاد المركزي للعبة علي نظار شريف في بيان لاتحاد الجودو على "اهمية الدورتين واللتين جاءتا بعد توقف نشاطات الاتحاد بسبب جائحة كورونا".



واشار الى "نجاح الدورتين بشكل رائع، حيث ساهمت ببروز خامات تدريبية وتحكيمية ذات مستقبل واعد في رياضة الجودو". واشار الى "نجاح الدورتين بشكل رائع، حيث ساهمت ببروز خامات تدريبية وتحكيمية ذات مستقبل واعد في رياضة الجودو".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر دورتان في النجف تفرزان عن خامات تدريبية وتحكيمية برياضة الجودو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.