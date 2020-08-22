لليوم الثالث على التوالي.. إصابات كورونا في لبنان تتجاوز 600 حالة

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 596 حالة إصابة بين المقيمين خلال الساعات الـ24 الماضية، و15 حالة بين الوافدين، مشيرة إلى وفاة 5 أشخاص في المدة عينها، بسبب إصابتهم بمرض "كوفيد-19" ما يرفع العدد الكلي للوفيات في البلاد إلى 121.وسجل لبنان أمس الجمعة، 628 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يعد أكبر زيادة يومية للإصابات، بينما سجلت الخميس 605 إصابات.

ونقلت "رويترز" عن مسعفين قولهم إن الإصابات تزايدت في أعقاب انفجار مرفأ بيروت بسبب اكتظاظ المستشفيات بالمصابين، حيث تجاوزت الإصابات الـ600 لليوم الثالث على التوالي.