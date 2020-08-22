أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، السبت، عن تسجيل 611 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 12191، في حين سجلت 5 وفيات ليصل الإجمالي إلى 121 وفاة.
وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 596 حالة إصابة بين المقيمين خلال الساعات الـ24 الماضية، و15 حالة بين الوافدين، مشيرة إلى وفاة 5 أشخاص في المدة عينها، بسبب إصابتهم بمرض "كوفيد-19" ما يرفع العدد الكلي للوفيات في البلاد إلى 121.
وسجل لبنان أمس الجمعة، 628 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يعد أكبر زيادة يومية للإصابات، بينما سجلت الخميس 605 إصابات.
وسجل لبنان أمس الجمعة، 628 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يعد أكبر زيادة يومية للإصابات، بينما سجلت الخميس 605 إصابات.
ونقلت "رويترز" عن مسعفين قولهم إن الإصابات تزايدت في أعقاب انفجار مرفأ بيروت بسبب اكتظاظ المستشفيات بالمصابين، حيث تجاوزت الإصابات الـ600 لليوم الثالث على التوالي.
كانت هذه تفاصيل خبر لليوم الثالث على التوالي.. إصابات كورونا في لبنان تتجاوز 600 حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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