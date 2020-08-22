اصابة مدني باطلاق نار اثر نزاع عشائري وسط البصرة

افاد مصدر امني في محافظة البصرة، السبت، باصابة مدني باطلاق نار اثر نزاع عشائري وسط المحافظة. وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "نزاعاً عشائرياً بالاسلحة الخفيفة والمتوسطة اندلع اليوم، وسط محافظة البصرة". واضاف ان "النزاع اسفر عن اصابة مدني بجروح".



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