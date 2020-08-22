عودة الكابتن كفاح جبار مديرا عاما لشركة الخطوط الجوية العراقية

افاد مصدر امني، السبت، بعودة الكابتن كفاح جبار مديرا عاما لشركة الخطوط الجوية العراقية. وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "الكابتن كفاح جبار عاد الى منصبه مديرا عاما لشركة الخطوط الجوية العراقية". وافاد مصدر مطلع، اول امس الخميس، بتكليف علي محسن بمهام مدير عام شركة الملاحة الجوية.

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