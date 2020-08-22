اتحاد القوس والسهم: الأزمة المالية التي عصفت باالأولمبية شكلت عائقاً عند الرياضيين

وابدى رئيس اتحاد اللعبة أسفه الشديد للتراجع الكبير "في الحركة الأولمبية العراقية للفترة السابقة معللاً ذلك بـغياب قانون اللجنة الاولمبية الذي ولّد الكثير من الختلافات بوجهات النظر الادارية لسنوات طويلة".
ومضى المشهداني للقول "بان الأزمة المالية التي عصفت باللجنة الأولمبية في السنوات الأخيرة هي الأخرى شكلت عائقاً كبيراً عند الرياضيين لمواصلة تدريباتهمومعسكراتهم ومواكبة نشاطاتهم ومشاركاتهم المحلية والخارجية".
وأكد رئيس اتحاد القوس والسهم أن "الجمعية العمومية للجنة الأولمبية تبذل جهوداً كبيرة من اجل الخروج من مؤتمر الاربعاء المقبل "بقرارات ووصايا تخدم الحركة الأولمبية في العراق وتعيد منتخباته والعابه الفردية الى النتائج التي تلائم البلاد وسمعته الرياضية الطيبة".
واضاف ان "جميع الاتحادات الأعضاء في الجمعية العمومية تسعى إلى الأبتعاد عن كل ما من شأنه عرقلة الحركة الأولمبية، أو يحدّ من الأرتقاء بها".
وأختتم المشهداني حديثه قائلاً "اننا كجمعية عمومية للجنة الأولمبية الوطنية العراقية نسعى جاهدين للخروج باتفاقات ونتائج مثمرة وتنعقد عليها آمال كبيرة لخلق خارطة طريق جديدة لبناء مستقبل يليق بالعراق وتأريخه الرياضي، وبالأتفاق والتعاون بين جميع المؤسسات الرياضية العراقية".
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