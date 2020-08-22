مصدر امني: العبوة التي انفجرت غربي بغداد استهدفت رتلاً يحمل معدات للتحالف

افاد مصدر امني، السبت، بأن العبوة التي انفجرت غربي بغداد استهدفت رتلاً يحمل معدات للتحالف الدولي. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "العبوة الناسفة التي انفجرت عصر اليوم، واستهدفت رتلاً يحمل معدات دعم لوجستي للتحالف الدولي دون اصابات تذكر". Advertisements وأضاف المصدر أن "العبوة انفجرت بعد عبور الرتل". وكان مصدر امني افاد، اليوم السبت، بانفجار عبوة ناسفة غربي العاصمة بغداد.

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