اخبار العالم / اخبار العراق

مدافع الصقور ينتصر على كورونا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

2020-08-22 | 18:55

مدافع الصقور ينتصر على كورونا

2,852 مشاهدة

اعلن مدافع نادي القوة الجوية، علي بهجت، انتصاره على فيروس المستجد "كوفيد 19".
وقال بهجت عبر حسابه على "فيسبوك": "بعد عشرين يوماً من الحجر المنزلي، بفضل الله سبحانه وتعالى وال بيته الاطهار ودعاء الاهل والاصدقاء اليوم اعلن انتصاري على فايروس كورونا اللعين".

واضاف "هنا احب ان اشكر جميع من وقف معي ومن اتصل او بعث الرسائل ووقف معي في هذه المحنة

(الايام الصعبة مرت والمواقف ستبقى شاخصة امام الانظار ولن تمحى)!!!!!!".

وتابع "اتمنى الشفاء العاجل لكل المصابين ان شاء الله".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مدافع الصقور ينتصر على كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

قد تقرأ أيضا