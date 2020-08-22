مدافع الصقور ينتصر على كورونا

وقال بهجت عبر حسابه على "فيسبوك": "بعد عشرين يوماً من الحجر المنزلي، بفضل الله سبحانه وتعالى وال بيته الاطهار ودعاء الاهل والاصدقاء اليوم اعلن انتصاري على فايروس كورونا اللعين".

واضاف "هنا احب ان اشكر جميع من وقف معي ومن اتصل او بعث الرسائل ووقف معي في هذه المحنة



(الايام الصعبة مرت والمواقف ستبقى شاخصة امام الانظار ولن تمحى)!!!!!!".

وتابع "اتمنى الشفاء العاجل لكل المصابين ان شاء الله".

