2020-08-22 | 18:55
2,852 مشاهدة
اعلن مدافع نادي القوة الجوية، علي بهجت، انتصاره على فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
وقال بهجت عبر حسابه على "فيسبوك": "بعد عشرين يوماً من الحجر المنزلي، بفضل الله سبحانه وتعالى وال بيته الاطهار ودعاء الاهل والاصدقاء اليوم اعلن انتصاري على فايروس كورونا اللعين".
واضاف "هنا احب ان اشكر جميع من وقف معي ومن اتصل او بعث الرسائل ووقف معي في هذه المحنة (الايام الصعبة مرت والمواقف ستبقى شاخصة امام الانظار ولن تمحى)!!!!!!".
وتابع "اتمنى الشفاء العاجل لكل المصابين ان شاء الله".
واضاف "هنا احب ان اشكر جميع من وقف معي ومن اتصل او بعث الرسائل ووقف معي في هذه المحنة
وتابع "اتمنى الشفاء العاجل لكل المصابين ان شاء الله".
كانت هذه تفاصيل خبر مدافع الصقور ينتصر على كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.