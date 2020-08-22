العراق يعلن تشكيل فريق فني مع الجانب الامريكي حول اعادة انتشار قواتها

ونقلت وكالة الانباء العراقية (واع) عن حسين قوله، إنه "تم اجراء حوارات مكثفة مع قادة الأحزاب بشأن تواجد القوات الأميركية قبل زيارة واشنطن".

واضاف انه "تم الاتفاق مع القيادات السياسية في بغداد على مسألة إعادة الانتشار على وفق جدولة وتوقيتات ".



واوضح وزير الخارجية،: "تناقشنا مع الجانب الأميركي وكان جادا حول مسألة إعادة الانتشار".

وبين حسين، انه "تم الاتفاق مع الجانب الأميركي على تشكيل فريق فني من الطرفين لتحديد التوقيتات وجدولة إعادة الانتشار"، لافتا الى ان " إعادة الانتشار تعني عودة القوات الأميركية إلى بعض الدول التي جاءت منها".

وتابع وزير الخارجية،: "قررنا أن تكون اللجنة التي وقعت المذكرات مع الجانب الأميركي مستمرة لمتابعة التنفيذ"مبينا ان "العراق يمتلك أدوات دبلوماسية قوية في التعامل مع دول الجوار".