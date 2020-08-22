مصدر في الوفد العراقي الى واشنطن ينفي تصريحات لترامب

نفى مصدر من الوفد العراقي الزائر لواشنطن، اليوم السبت، تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن هزيمة تنظيم "داعش".
وقال المصدر في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن "حديث الرئيس الأمريكي، حول قيام رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بشكره لهزيمته عصابات داعش بالعراق بعدما كانت فترة حكم الرئيس أوباما بمثابة كارثة، عار عن الصحة".
وأضاف، أن "الكاظمي كان شجاعاً وصريحاً خلال اجتماعه مع ترامب، حيث أكد للإخير بأنه يرفض أن يكون العراق منطلقا لأي عمل يستهدف إيران أو تركيا أو أي من دول الجوار".
وكانت تصريحات نسبت لترامب أكد فيها أن الكاظمي شكره بسبب هزيمة تنظيم "داعش".
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