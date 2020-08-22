مذكرا اياها ببرنامجها الوزاري.. تحالف القوى يدعو الحكومة لإعادة اعمار المدن المحررة

ذكّر تحالف القوى العراقية، السبت، حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ببرنامجها الوزاري، مشيرا الى أن الكاظمي اقر برنامجه باتخاذ إجراءات عملية لإعادة النازحين، وتنفيذ برامج ومشاريع فاعلة لإعادة تأهيل وإعمار المدن المحررة.
وتابع "إذ نستذكر مآسي فترات حكم تنظيم داعش الإرهابي المظلمة وجرائم عصاباته البشعة بحق أبناء الشعب العراقي دون استثناء، يؤشر تحالف القوى العراقية تلكؤ الحكومة في إنصاف ضحايا الإرهاب الداعشي الأعمى، وقصور إجراءاتها في جبر ضرر الآلاف ممن قُتلوا وهُجروا وسُبوا وغُيبوا، وما زال أهلهم ينتظرون بصيص أمل ومسؤولية حكومية جادة لإنصافهم".
وطالب التحالف حكومة الكاظمي والمنظمة الأممية بـ "تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية في تعزيز إجراءاتهم والإيفاء بوعودهم في ضمان عودة كريمة آمنة للنازحين، وحشد الدعم الدولي لإنجاز مشاريع إعادة تأهيل وإعمار المدن المحررة، وتنفيذ برامج دعم الاستقرار والاندماج المجتمعي، وضمان التعويض العادل للمتضررين من الإرهاب والأخطاء العسكرية في المدن المحررة من الإرهاب، وتهيئة الأرضية المناسبة لكفالة حق المشاركة السياسية لأبناء المدن المحررة".
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