دولة أوروبية تسجل ارتفاعاً ملموساً في الإصابات والوفيات اليومية بكورونا



سجلت بريطانيا ارتفاعاً ملموساً في الإصابات والوفيات اليومية بفيروس كورونا على أساس يومي، حيث تم تسجيل 1288مصابا و18 متوفيا في إحصائية اليوم السبت. وأفادت وزارة الصحة البريطانية بارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة خلال اليوم الماضي بواقع 1288 حالة لتصل إلى 324601. ويأتي ذلك بعد أن بلغ مؤشر الإصابات اليومية بالفيروس في بريطانيا في 20 أغسطس 1182 حالة، وفي 21 أغسطس 1033.



كما ذكرت وزارة الصحة البريطانية أنها سجلت 18 وفاة جديدة جراء عدوى

كما ذكرت وزارة الصحة البريطانية أنها سجلت 18 وفاة جديدة جراء عدوى فيروس كورونا المستجد ، مقابل 6 حالات يوم 20 أغسطس، و2 في 21 أغسطس، لتصل الحصيلة العامة لضحايا الجائحة في البلاد إلى 41423.

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