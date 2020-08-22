الصحة العراقية: هؤلاء من سيكون لهم الاولوية باستخدام لقاح كورونا

وقال التميمي في تصريح لوسائل اعلامية حكومية إن "وزارة الصحة ملزمة باستخدام هذه العلاجات، التي يتم تصنيعها من إحدى الشركات المحلية، التي أخذت امتيازاً من شركة أجنبية"، مبينا أن "هذا العلاج تم تقييمه ونجح في مختبرات الرقابة الدوائية وتم صرفه".

ورحب التميمي "بأي شركة عراقية تنتج دواء محلياً"، مشيرا الى ان "وزارة الصحة ستكون أول من يتعامل مع هذا الدواء إذا كان من ضمن المواصفات العالمية".

وأضاف أن "هناك طلباً عالمياً على الأدوية التي تستخدم في معالجة كورونا، وبات من الصعب الحصول على تلك الأدوية"، لافتا الى ان "وزارة الصحة غطت الأدوية التي تستخدم في معالجة كورونا، وأصبحت متاحة للمواطنين وفي كل المحافظات".

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واكد التميمي أنه "لا يوجد دواء مخصص لفايروس كورونا وجميع الأدوية الموجودة هي عبارة عن تجارب استخدمت في دول العالم"، موضحا أن " نسبة الشفاء في العراق بلغت 72 بالمئة".

وتابع التميمي أن "العراق فاتح جميع دول العالم التي تعمل على إنتاج لقاح لكورونا التي قامت بتجارب حول هذا اللقاح"، مؤكداً أن "وزارة الصحة دخلت ضمن اتحاد منظمة الصحة العالمية لمجموعة الدول المنتجة لهذا اللقاح".

وبين أن "العراق من 78 دولة حجز 20 بالمئة من مجموع سكان العراق للقاح"، مضيفا ان "وزارة الصحة أعطت الأولوية إلى الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم الـ 50 عاماً من هذا اللقاح والذين لديهم اعتلالات مرضية، وكذلك لكل منتسبي وزارة الصحة، والأجهزة الأمنية، أما المرحلة الثانية فيبدأ فيها توفير اللقاح إلى باقي الفئات".