503 اصابات بكورونا اليوم في جانب الرصافة من هذه المناطق

وقال مدير الدائرة عبد الغني الساعدي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه إن "الاصابات موزعة كالتالي:
قطاع الشعب 3 حالات
قطاع الاعظمية حالتين
قطاع الرصافة 43 حالة
قطاع النهروان 64 حالة
قطاع المدائن 92 حالة
قطاع الصدر 23 حالة
قطاع البلديات الثاني 32 حالة
قطاع البلديات الاول 21 حالة
- 170 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية
مدينة الصدر 95 حالة محلة 527, 517, 518,555, 521, 519, 539, 543, 552, 563, 560, 515, قطاعات 22, 43, صفر
الكرخ 3حالات ضمن المناطق التالية, البياع حالة واحدة, حي الجامعة حالة واحدة, الخضراء حالة واحدة,
حي الزهراء حالة واحدة
زيونة حالة واحدة محلة 710
الحسينية 5 حالات محلة 222, 221, 228, 213, 219
الامين 5 حالات محلة 731, 737, 745, حي الشهداء
جسر ديالى حالتين محلة 103
حي القاهرة حالتين محلة 322,
المعامل حالتين محلة 799
الغدير حالة واحدة محلة 706
الكرادة 6 حالات محلة 929, 959, كهرمانة
الشعب 12 حالة محلة 318, 331, 337, 357, 347, الزراعي, البنوك
السعدون حالة واحدة محلة 102
الزعفرانية 11 حالة محلة 957, 954, 958, 950, 961, 960, الزراعي
المشتل 3 حالات محلة 751, 748,
شارع فلسطين 3 حالات محلة 503, 505, 506
العبيدي حالتين محلة 754, 768
بسماية حالة واحدة قرب جامع النور
الاستكشافات حالة واحدة
بغداد الجديدة حالتين محلة 719, 723
النهروان حالة واحدة
الصليخ حالة واحدة محلة 329
الشماعية حالة واحدة
البلديات حالة واحدة قرب دائرة الكهرباء
حي اكد حالتين محلة 758, 750
الاعظمية حالتين محلة 314
الراشدية حالة واحدة الزراعي
سبع قصور حالة واحدة قرب جامع الامام علي عليه السلام
وأضاف الساعدي أنه "تم نقل جميع الحالات الى الحجر الصحي لتلقي العلاج وفق البروتوكولات المعتمدة"، مشيراً إلى أن "العدد التراكمي للإصابات ارتفع إلى 25602 توفي منهم 1083 للاسف، فيما اكتسب الشفاء 20604 حالة شفاء ومتبقي قيد العلاج 3915".
وثمن الساعدي "الجهود التي تبذل من قبل ملاكات صحة الرصافة لمعالجة مصابي فيروس كورونا مضحين بأرواحهم لإنقاذ المصابين".
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