503 اصابات بكورونا اليوم في جانب الرصافة من هذه المناطق

وقال مدير الدائرة عبد الغني الساعدي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه إن "الاصابات موزعة كالتالي:

- 333 حالة شخصت خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية قطاع الشعب 3 حالات

قطاع بغداد الجديدة 53 حالة

قطاع الاعظمية حالتين

قطاع الرصافة 43 حالة

قطاع النهروان 64 حالة

قطاع المدائن 92 حالة

قطاع الصدر 23 حالة

قطاع البلديات الثاني 32 حالة

قطاع البلديات الاول 21 حالة قطاع بغداد الجديدة 53 حالةقطاع الاعظمية حالتينقطاع الرصافة 43 حالةقطاع النهروان 64 حالةقطاع المدائن 92 حالةقطاع الصدر 23 حالةقطاع البلديات الثاني 32 حالةقطاع البلديات الاول 21 حالة - 170 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية Advertisements مدينة الصدر 95 حالة محلة 527, 517, 518,555, 521, 519, 539, 543, 552, 563, 560, 515, قطاعات 22, 43, صفر

الكرخ 3حالات ضمن المناطق التالية, البياع حالة واحدة, حي الجامعة حالة واحدة, الخضراء حالة واحدة,

محافظة واسط حالة واحدة النعمانية

حي الزهراء حالة واحدة

زيونة حالة واحدة محلة 710

الحسينية 5 حالات محلة 222, 221, 228, 213, 219

الامين 5 حالات محلة 731, 737, 745, حي الشهداء

جسر ديالى حالتين محلة 103

حي القاهرة حالتين محلة 322,

المعامل حالتين محلة 799

الغدير حالة واحدة محلة 706

الكرادة 6 حالات محلة 929, 959, كهرمانة

الشعب 12 حالة محلة 318, 331, 337, 357, 347, الزراعي, البنوك

السعدون حالة واحدة محلة 102

الزعفرانية 11 حالة محلة 957, 954, 958, 950, 961, 960, الزراعي

المشتل 3 حالات محلة 751, 748,

شارع فلسطين 3 حالات محلة 503, 505, 506

العبيدي حالتين محلة 754, 768

بسماية حالة واحدة قرب جامع النور

الاستكشافات حالة واحدة

بغداد الجديدة حالتين محلة 719, 723

النهروان حالة واحدة

الصليخ حالة واحدة محلة 329

الشماعية حالة واحدة

البلديات حالة واحدة قرب دائرة الكهرباء

حي اكد حالتين محلة 758, 750

الاعظمية حالتين محلة 314

الراشدية حالة واحدة الزراعي

سبع قصور حالة واحدة قرب جامع الامام علي عليه السلام محافظة واسط حالة واحدة النعمانيةحي الزهراء حالة واحدةزيونة حالة واحدة محلة 710الحسينية 5 حالات محلة 222, 221, 228, 213, 219الامين 5 حالات محلة 731, 737, 745, حي الشهداءجسر ديالى حالتين محلة 103حي القاهرة حالتين محلة 322,المعامل حالتين محلة 799الغدير حالة واحدة محلة 706الكرادة 6 حالات محلة 929, 959, كهرمانةالشعب 12 حالة محلة 318, 331, 337, 357, 347, الزراعي, البنوكالسعدون حالة واحدة محلة 102الزعفرانية 11 حالة محلة 957, 954, 958, 950, 961, 960, الزراعيالمشتل 3 حالات محلة 751, 748,شارع فلسطين 3 حالات محلة 503, 505, 506العبيدي حالتين محلة 754, 768بسماية حالة واحدة قرب جامع النورالاستكشافات حالة واحدةبغداد الجديدة حالتين محلة 719, 723النهروان حالة واحدةالصليخ حالة واحدة محلة 329الشماعية حالة واحدةالبلديات حالة واحدة قرب دائرة الكهرباءحي اكد حالتين محلة 758, 750الاعظمية حالتين محلة 314الراشدية حالة واحدة الزراعيسبع قصور حالة واحدة قرب جامع الامام علي عليه السلام

وأضاف الساعدي أنه "تم نقل جميع الحالات الى الحجر الصحي لتلقي العلاج وفق البروتوكولات المعتمدة"، مشيراً إلى أن "العدد التراكمي للإصابات ارتفع إلى 25602 توفي منهم 1083 للاسف، فيما اكتسب الشفاء 20604 حالة شفاء ومتبقي قيد العلاج 3915".

وثمن الساعدي "الجهود التي تبذل من قبل ملاكات صحة الرصافة لمعالجة مصابي فيروس كورونا مضحين بأرواحهم لإنقاذ المصابين".

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