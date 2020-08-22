انتشال جثتين لإمرة وطفلة من مشروع غرب بغداد

وقال المصدر في حدجيث لـ الخليج 365، إنه تم "انتشال جثتين مجهولتين الاولى تعود الى امرأة تبلغ من العمر ٢٥ سنة والثانية لطفلة تبلغ من العمر ٥ سنوات ضمن منطقة النصر والسلام مشروع نمرة ٥ في قضاء ابو غريب".



وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن "الجثث رفعت ونقلت الى دائرة الطب العدلي لغرض التعرف عليها وتسليمها الى ذويها".

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