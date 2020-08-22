الكاظمي يعود الى بغداد

اعلن مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، السبت، ان الاخير عاد الى بغداد. وقال المكتب في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي عاد الى بغداد بعد اختتام زيارته الى واشنطن".



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