نائبة: أحداث البصرة المؤسفة رسالة سلبية لهشاشة رد الفعل الحكومي

وقالت التميمي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، " احداث البصرة المؤسفة رسالة سلبية لهشاشة رد الفعل الحكومي، فبالوقت الذي ندعم فيه الحريات وحق التظاهر والمطالبة بالحقوق من وحي الديمقراطية التي اسس عليها نظامنا الدستوري الرصين وامنا بها، وحبا بابنائنا المخلصين الذين يحاولون تشخيص ماهو مطلوب اصلاحه، لانقبل ابدا بالتجاوز على القانون الذي يمثل الارضية للجميع، وخلاف ذلك فان الوضع الهش واهانة المؤسسات الحكومية بطريقة خارجة عن القانون كما هو حاصل في مدينة البصرة العزيزة ومن قبلها بعدد من المحافظات الجنوبية لايؤدي الا الى الاذى لاهالينا وشعبنا الكريم".



وتابعت، "لذا على الحكومة التي نالت دعم البرلمان والشعب على حد سواء ان تعلم اننا امام نقطة حرجة جدا لاتخاذ فعل صلب يوقف هذه الانتهاكات وتقطع معها دابر الفتنة العمياء التي تؤدي الى الانزلاق الى وحل التردي الامني والتسيب، وان ترك محافظاتنا العزيزة وابناء شعبنا الكريم تحت مطرقة الاعتداء تعني الهاوية بعينها ولكن التنصل عن حفظ امن العراقين باي حجة غير مقبول ولابد من صون شرف المسؤولية العظيم التي بنيت على اساس حماية الوطن والمواطن من اعداء الداخل والخارج".

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