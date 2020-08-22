المالكي يؤكد للأعرجي أهمية توحيد الجهد الأمني في مواجهة 'فلول الإرهاب'

أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، لمستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي، السبت، أهمية توحيد الجهد الأمني في مواجهة "فلول الإرهاب" وتعزيز الأمن والاستقرار في العراق.
وقال مكتب المالكي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس ائتلاف دولة القانون استقبل بمكتبه اليوم، مستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي"، مبيناً أن المالكي "أبدى ترحيبه بالمستشار متمنيا له النجاح في مهمته الجديدة".
وأضاف البيان أنه "جرى خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية، والتحديات التي تواجه البلاد".
وأضاف البيان أنه "جرى خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية، والتحديات التي تواجه البلاد".
وأكد المالكي، وفقاً للبيان، "أهمية توحيد الجهد الأمني في مواجهة فلول الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد".
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