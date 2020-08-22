المالكي يدعو للتفريق بين المتظاهر السلمي و'المتجاوز على القانون'

حذر رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، السبت، من "استهداف" المؤسسة الأمنية، فيما دعا رجال الأمن إلى التفريق بين المتظاهر السلمي و"المتجاوزين على القانون".
وقال المالكي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إنه التقى "ضابط النجدة الملازم وسام الزبيدي وأشاد بالتزامه وانضباطه العالي"، محذراً في الوقت ذاته من "استهداف المؤسسة الأمنية".
ودعا المالكي، رجال الأمن، إلى "تطبيق القانون والتفريق بين المتظاهر السلمي المطالب بالحقوق وبين المتجاوز على القانون".
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