بالفيديو.. حديث بين الكاظمي وترامب يثير الضحك بمؤتمر الرئيس الأميركي

وأثارت الطريقة التي تحدث بها ترامب عن مجريات الحديث، الذي قال فيه الكاظمي: "سيدي، أريد أن أشكرك. لقد هزمت داعش"، ضحك المشاركين في مؤتمر الرئيس الأميركي.

وقال ترامب إن الكاظمي "شكرني بسبب هزيمة داعش. لقد هزمنا الخلافة 100 بالمئة وقلبناها في كل مكان".