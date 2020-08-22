أفصح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عن تفاصيل حديث خاص أجراه مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، خلال زيارة الأخير إلى الولايات المتحدة، بشأن هزيمة تنظيم "داعش" في العراق.
وأثارت الطريقة التي تحدث بها ترامب عن مجريات الحديث، الذي قال فيه الكاظمي: "سيدي، أريد أن أشكرك. لقد هزمت داعش"، ضحك المشاركين في مؤتمر الرئيس الأميركي.
وقال ترامب إن الكاظمي "شكرني بسبب هزيمة داعش. لقد هزمنا الخلافة 100 بالمئة وقلبناها في كل مكان".
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. حديث بين الكاظمي وترامب يثير الضحك بمؤتمر الرئيس الأميركي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.