اجتماع 'استثنائي' في البصرة

أفاد مراسل الخليج 365، السبت، بأن مبنى حكومة البصرة المحلية يحتضن حالياً اجتماعاً "استثنائياً" برئاسة محافظ البصرة أسعد العيداني وحضور قادة أمنيين ونواب عن المحافظة لمناقشة مستجدات الأحداث في المحافظة.

وقال مراسلنا، إن اجتماعاً استثنائياً يعقد في الوقت الحالي في مبنى حكومة البصرة يترأسه محافظ البصرة أسعد العيداني، وبحضور قادة أمنيين ونواب عن المحافظة، مبيناً أن الاجتماع سيناقش آخر مستجدات الأحداث في الساحة البصرية.



وخرجت عصر أمس الجمعة، تظاهرة غاضبة كبيرة وسط محافظة البصرة تنديدا بعمليات الاغتيال التي طالت ناشطين ومتظاهرين مؤخراً، وأقدم المتظاهرون على اضرام النيران في محيط مكتب مجلس النواب بالمحافظة قبل ان تسيطر عليه مديرية الدفاع المدني.

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