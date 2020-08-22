كاتانيتش.. أول سلوفيني يحقق لقب الدوري الأوروبي

البطولة انتهت يوم أمس، بتتويج اشبيلية بعدما تغلب على انتر ميلان بنتيجة 3-2 في المباراة النهائية، التي شهدت مشاركة حارس انتر ميلان السلوفيني سمير هاندانوفيتش.

ولعب كاتانيتش في النهائي، لأول مرة مع شتوتجارت في كأس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عام 1989، ثم كرره خلال الموسمين التاليين في سامبدوريا، مع الأخير لعب حتى في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 1992.



ونجح كاتانيتش في الفوز بلقب واحد فقط في ثلاث كؤوس أوروبية، في عام 1990 في كأس الكؤوس الأوروبية في النهائي في جوتنبرج، عندما تغلب سمبدوريا على أندرلخت بعد وقت إضافي وهدفين من جانلوكا فيالي.

قبل ذلك، خسر بقميص شتوتجارت في نهائي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أمام نابولي، والذي كان الأسطورة دييجو أرماندو مارادونا متحمسًا له في ذلك الوقت، وفي عام 1992 لعب كاتانيتش للمرة الثالثة في نهائي أوروبا.

