2020-08-22 | 09:29
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يعد مدرب المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم، سريتشكو كاتانيتش، أول سلوفيني يحقق لقب الدوري الأوروبي.
ولعب كاتانيتش في النهائي، لأول مرة مع شتوتجارت في كأس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عام 1989، ثم كرره خلال الموسمين التاليين في سامبدوريا، مع الأخير لعب حتى في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 1992.
ونجح كاتانيتش في الفوز بلقب واحد فقط في ثلاث كؤوس أوروبية، في عام 1990 في كأس الكؤوس الأوروبية في النهائي في جوتنبرج، عندما تغلب سمبدوريا على أندرلخت بعد وقت إضافي وهدفين من جانلوكا فيالي.
قبل ذلك، خسر بقميص شتوتجارت في نهائي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أمام نابولي، والذي كان الأسطورة دييجو أرماندو مارادونا متحمسًا له في ذلك الوقت، وفي عام 1992 لعب كاتانيتش للمرة الثالثة في نهائي أوروبا.
هذه المرة بأكبر قدر ممكن، حيث قفز على اللقب الأوروبي مع سمبدوريا في الموسم الأخير من الكأس الوطنية للأبطال (المسمى السابق لدوري ابطال أوروبا) حين تغلب سمبدوريا على برشلونة في ملعب ويمبلي القديم، تم حسم المبارزة فقط بعد وقت إضافي، ليتوج كاتانيتش مع فريقه الإيطالي باللقب.
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