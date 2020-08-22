تسجيل أكثر من 30 ألف إصابة جديدة بفايروس كورونا في البرازيل

قالت وزارة الصحة البرازيلية اليوم السبت، إنها سجلت 30355 حالة إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد في البلاد و1054 وفاة بالمرض خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مقابل 45323 إصابة و1204 وفاة في اليوم السابق. ووفقا لبيانات وزارة الصحة، سجلت البرازيل حتى الآن ثلاثة ملايين و532330 إصابة منذ بدء تفشي الوباء، فيما بلغ إجمالي وفياتها 113358 حالة وفاة، وتحتل البرازيل حاليا المركز الثاني بين دول العالم في عدد الإصابات والوفيات الناجمة عن الفايروس بعد الولايات المتحدة.



هذا وقد بلغت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا حول العالم 22 مليونا و684 ألف مصاب، وحصد الفيروس أرواح أكثر من 793 ألف شخص منذ بدء تفشي الوباء.

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