مقتل ثلاثة اطفال بتفجير في الرمادي

افاد مصدر امني، الجمعة، بان ثلاثة اطفال قتلوا بتفجير في الرمادي.
وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "مقذوفا من مخلفات داعش انفجر اليوم في منطقة السبعة كيلو غرب الرمادي، ما ادى الى مقتل ثلاثة اطفال كانوا قرب المقذوف".
واضاف المصدر ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، ونقلت الجثث الى الطب العدلي".
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