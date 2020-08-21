التحالف الدولي يقتل مجموعة ارهابيين في الطارمية

اعلنت خلية الاعلام الامني، الجمعة، ان التحالف الدولي قتل مجموعة ارهابيين في الطارمية. وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365، انه "بناء على معلومات أستخبارية وبموافقة قيادة العمليات المشتركة نفذ طيران التحالف الدولي في تمام الساعة السابعة مساء اليوم ضربة جوية على مجموعة ارهابية في احد بساتين الطارمية". واضافت انه "تم قتل جميع الارهابيين".

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